السعودية تطلق مبادرة استجابة لعلاج مصابي الجيش في عدن وأبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة «استجابة» لعلاج مصابي الجيش الوطني الذين تعرضوا لقصف بأحداث عدن وأبين.

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وقال المركز في بيان «إنه يتابع باهتمام بالغ، الأحداث المؤسفة التي وقعت في مدينة عدن، وأبين التي أدت إلى إصابة عدد من الأشقاء هناك بإصابات متفاوتة».

وأضاف «انطلاقا من دور المملكة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، وإيمانا بأهمية تقديم المساعدات الإغاثية والعلاجية العاجلة للمتضررين والمصابين في هذه الأحداث، فقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مبادرة «استجابة» بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان اليمنية، لعلاج المصابين جراء هذه الأحداث، للتخفيف من آلامهم ومعاناتهم حسب ما تقتضيه حالتهم الصحية».

وأكد البيان حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على خدمة الأشقاء اليمنيين تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين بتقديم المساعدة الإغاثية والإنسانية لكافة الشعب اليمني دون تمييز.