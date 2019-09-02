جسر جوي سعودي يغيث متضرري السيول في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصلت طائرتان سعوديتان إلى السودان، في أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان مواد إيوائية وطبية تمهيدا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول التي قتلت وأصابت 151 شخصا، وشردت ما يقارب 37 ألف أسرة.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة، أن الجسر الإغاثي الذي انطلق أمس، يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بتقديم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين الذين تعرضت بلادهم بعد دخول موسم الأمطار إلى سيول كبيرة، تسببت في سقوط أبنية وقطع للطرق وزيادة في منسوب مياه النيل، وتكوم برك من المياه الراكدة، ما نتج عنها تكاثر الأوبئة والحشرات وتسببت في أمراض مصاحبة مثل انتشار مرض الملاريا.

وقال الربيعة: إنه سيتم تقديم المساعدات الإغاثية للمناطق المتضررة في ولاية الخرطوم وولاية النيل الأبيض وولاية نهر النيل، وأكد أن ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يؤكد الحرص على الشعب السوداني الذي يكن له كل تقدير واحترام، مبينا أن هذه المساعدات تبرز الدور المحوري للمملكة على مستوى العالم في تقديم المساعدات للمحتاجين أينما كانوا بكل حيادية، سائلا المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين في خدمة الإنسانية وأن يجزي مملكة الإنسانية خير الجزاء.

ماذا تحمل أول طائرتين للسودان؟

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1000 خيمة

6000 بطانية

2000 بساط

1500 سلة غذائية تزن 111 طنا

5000 كيلو من أجهزة الرش المزودة بالمبيدات اللازمة لمنع انتقال الأوبئة والأمراض ومواد ومحاليل طبية