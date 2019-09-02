أمير الكويت يتوجه للقاء ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة. Advertisements وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن الصباح سيجري مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن يوم 12 سبتمبر الحالي. ويرافق الشيخ صباح نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وكان في وداع الأمير على أرض المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.



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