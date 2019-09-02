سلامة يطالب الجامعة العربية بحل الأزمة الليبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة ضرورة أن تكون الجامعة منخرطة في البحث عن آلية حل سياسي دائم للأزمة الليبية.
وقال سلامة في تصريحات بالقاهرة أمس إنه التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط لإطلاعه على آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مشددا على ضرورة إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ليبيا لتعود إلى مكانها الطبيعي بين أشقائها العرب.
وكان سلامة وصل للقاهرة في إطار مشاورات يجريها لتعظيم فرص الحل السياسي للأزمة الليبية، فضلا عن رغبته في تحقيق توافق إقليمي ودولي على دعم العملية السياسية، ووقف إطلاق النار في طرابلس.
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