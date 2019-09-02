جريفيث: على الأطراف المتصارعة باليمن العودة للحوار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ عمان

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى اليمن أمس، إنه يجب على الأطراف المتصارعة في اليمن العودة للانخراط في عملية سياسية لإنهاء الحرب، وذلك بعد يوم مما تردد عن شن قوات التحالف غارة جوية أسفرت عن مقتل العشرات في اليمن.

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وقال جريفيث بعد اجتماعه مع وزيرة الخارجية السويدية مارجوت والستروم، في العاصمة الأردنية عمان: «يجب على الأطراف العودة للانخراط بشكل عاجل في العملية السياسية لإنهاء الحرب وتخفيف الوضع الإنساني الأليم».

ويأتي توقف والستروم في عمان في إطار جولة إقليمية تهدف إلى حشد الدعم من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، بناء على اتفاق تم التوصل إليه خلال محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، في ديسمبر الماضي.

وكتبت والستروم في تغريدة لها على موقع تويتر، «إن السويد تؤيد بصورة كاملة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بلا كلل، من أجل عملية سياسية متجددة في اليمن. هناك حاجة ضرورية للحوار بشأن الوضع في عدن، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة».