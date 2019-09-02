قوات الشرعية تستعيد ثاني أكبر مدن شبوة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - شبوة، عدن

استعادت قوات الشرعية السيطرة على مدينة عزان في شبوة بعد ساعات من دخول قوات الانتقالي الجنوبي إليها، وأكد مصدر محلي أنها استعادت مدينة عزان ثاني أكبر المدن في شبوة بعد عاصمة المحافظة عتق، ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الانتقالي والقوات الحكومية في مدينة الروضة شرق اليمن.

وفي السياق، تتواصل بمحافظة شبوة عملية تنفيذ الخطة الأمنية الجديدة والرامية إلى إعادة استتباب الأمن والاستقرار بمديريات المحافظة بعد الأحداث المؤسفة والدامية التي شهدتها مؤخرا، وقال محافظ شبوة محمد بن عديوفي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الخطة وضعت لمواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها المحافظة، وأوضح أن وحدات مختصة أوكلت لها مهمة حماية المناطق الساحلية المجاورة لمنشآتي تصدير الغاز والنفط فيها، إضافة إلى إعادة انتشار القوات على امتداد الخطوط العامة التي تربط مديريات الصعيد وحبان وبيحان بمركز المحافظة مدينة عتق.

Advertisements

وواصلت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي عمليات مداهمة واقتحام المنازل والاعتقالات في عدن، وأفادت مصادر محلية بأنها داهمت منزل الصحفي والمدون محمد الميسري، واختطفته إلى جهة مجهولة، ولفتت إلى أن قوات الحزام الأمني أطلقت النار خلال عملية اقتحام المنزل، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد أسرته، كما داهمت منزل علي سعيد عبيش أحد أهالي مدينة عدن، وأطلقت النار على من في المنزل، مما أدى إلى مقتل نجله جلال البالغ من العمر 10 سنوات.

وتأتي تلك التجاوزات بعد أن استعادت قوات الانتقالي السيطرة على عدد من المناطق من قوات الشرعية في عدن، إثر اشتباكات عنيفة وقعت الأسبوع الماضي.

وعقدت الحكومة اليمنية السبت الماضي اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، لبحث التطورات الجارية في عدن والخطوات الواجب اتخاذها من قبل الشرعية المدعومة من التحالف، وسط دعوات لضرورة تغليب لغة العقل والجلوس على طاولة الحوار تحت مظلة الشرعية.

مشاهدات يمنية