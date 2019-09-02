أحمد أبوعقيل
أوضحت دار الإفتاء المصرية رداً على سؤال من أحد المتابعين حكم أخذ الرجل للشبكة التي قدمها لزوجته دون علمها أو رضاها.
وأجابت دار الإفتار على صفحتها الرسمية "فيس بوك" قائلاة:" الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها".
وأضافت": فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: ﴿... وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [النساء: 20].
أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها".
كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء توضح حكم أخذ الرجل "لذهب أو شبكة" زوجته بدون علمها أو رضاها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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