جامعة هليوبوليس: استقبال الدفعة الثانية بكلية الزراعة الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، استقبال الدفعة الثانية للدراسة بكلية الزراعة الحيوية، مؤكدا أن الجامعة مستمرة فى تلقى طلبات الالتحاق بالكلية وستكون الدراسة بكلية الزراعة الحيوية بنظام الساعات المعتمدة.

وذكر هاشم، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الدراسة بالكلية بشراكة مع العديد من الجامعات الأوربية وتتيح للطالب دراسة فصل كامل بهذه الجامعات، والتى سيتم التبادل الطلابى بين جامعة هليوبوليس وتلك الجامعات، والتى ستسهم فى حصول الخريج على اعلى درجة علمية فى مجال الزراعة الحيوية من خلال تلك الشراكة.

وأضاف هاشم، أن الدور الرئيسى لجامعة هليوبوليس يأتي في الاستفادة من الموارد البشرية، والقدرة على الابتكار، فالجانب الأكاديمي يسير جنبا إلى جنب مع الجانب العملي في نطاق واقعي.

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وقال إن الكلية تهدف بشكل أساسي إلى الارتقاء بمواصفات خريجي كليات الزراعة، لكي يتلائم مع متطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية لزيادة ثقة المجتمع المحلي في خريجي الكلية في المرحلة الحالية ثم كسب ثقة المجتمع الإقليمي ثم العالمي.

وأشار هاشم إلى أن الجامعة تهدف إلى دعم الشباب وتشجيع البحث والإبتكار مع إعطاء الفرصة لكل من لديه موهبة ومهارات خاصة أن يجد البيئة المناسبة لصقلها، وأن يكون المجتمع المصرى بحلول 2030 مجتمعاً مبدعاً ومبتكراً ومنتجاً للعلوم والتكنولوجيا والمعارف ويتميز بوجود نظام متكامل للتنمية المستدامة، يضمن القيمة التنموية للإبتكار والمعرفة.

يذكر أن جامعة هليوبوليس تضم كلية الهندسة والصيدلة وإدارة الأعمال والإقتصاد، بالإضافة إلى كليتي العلاج الطبيعي، والزراعة الحيوية.