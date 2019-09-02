مبعوث أمريكي: التوصل إلى اتفاق مبدئي مع طالبان الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ)

قال المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان ، زلماي خليل زاد ، الموجود في كابول بعد اختتام محادثات الدوحة مع حركة طالبان الأفغانية ، إن الولايات المتحدة وطالبان قد توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ ، لكنه لن يكون يكن نهائيًا حتى يوافق عليه الرئيس الأمريكي ترامب.

وفي تصريح لموقع "طلوع نيوز"الإخباري الأفغاني ، قال خليل زاد إنه بناءً على مسودة الاتفاق ، ستسحب الولايات المتحدة خمسة آلاف جندي من خمس قواعد في أفغانستان خلال 135 يومًا إذا استجابت طالبان للشروط الواردة في الاتفاق.

وأضاف بعد ساعات فقط من إطلاق القادة الأفغان على الأتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان "نعم ، لقد توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ" متابعا "بالطبع ، إنه ليس نهائيًا حتى يوافق عليه الرئيس الأمريكي [دونالد ترامب

وقال المبعوث الأمريكي إنه كجزء من الاتفاق ، في المرحلة الأولى ، سوف يشهد اقليما كابول وباروان - حيث يقع مطار باجرام - انخفاضًا في العنف.

وذكر خليل زاد إن عودة إمارة إسلامية ، وهي المصطلح المستخدم لنظام حكم طالبان ، بالقوة أمر غير مقبول.

واستطرد أن العودة المحتملة لإمارة إسلامية كجزء من اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان كان موضوعًا محل جدال كبير مما زاد من المخاوف بشأن فقدان الإنجازات التي حققتها البلاد في الأعوام الثمانية عشر الماضية.

وأوضح خليل زاد إن الرئيس ترامب سيقرر المستوى الذي سيتم فيه توقيع الاتفاق بين المسؤولين من الجانبين .

Advertisements

وقال خليل زاد: "إذا ما تم فرض أفكار أحد الطرفين بالقوة على الآخرين ، فستكون النتيجة حرب".

وأجرى كبير المفاوضين الأمريكيين محادثات منفصلة مع قادة الحكومة الأفغانية ، الرئيس أشرف غني ، والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله ، ثم التقيا بهما سويا اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة صديق صديق إن غاني اطلع على الاتفاق و "التفاصيل الرئيسية"فيه .

وأضاف "الحكومة الأفغانية لديها تفاصيل الاتفاق ،وسوف ندرس هذه الوثيقة بشكل شامل وسنحاول صياغة ملاحظاتنا بناءً على مصالحنا الوطنية".

وتابع "ستؤدي جهود الولايات المتحدة وحلفاؤنا إلى نتيجة عندما تدخل طالبان في مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية وعندما نشهد وقف إطلاق النار وإنهاء العنف".

ومنذ تعيينه في هذا المنصب في سبتمبر ، أجرى خليل زاد تسع جولات من المحادثات مع طالبان في الدوحة والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك ، كانت هناك تقارير متضاربة خلال هذه الفترة حول نية الولايات المتحدة تحقيق سلام دائم في أفغانستان.

وكلف الصراع في افغانستان ازهاق ارواح أكثر من 2300 أمريكي مصرعهم ومئات المليارات من الدولارات من أموال دافعي الضرائب.و مع اقتراب الحرب من عامها الثامن عشر ، لا يزال هناك 14000 جندي أمريكي في أفغانستان ، وقد حذر كبار مسؤولي الاستخبارات مرارًا وتكرارًا من أن البلاد لا تزال هشة ويمكن أن تصبح مرة أخرى ملاذاً إرهابياً.