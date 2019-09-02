تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة شركة أرامكو السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه سيتم تعين ياسر بن عثمان الرميان، لرئاسة مجلس إدارة شركة "أرامكو".

وكتب الفالح على "تويتر": "أهنئ أخي معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة أرامكو السعودية، والتي تأتي كخطوة مهمة لإعداد الشركة للطرح العام، راجيًا له كل التوفيق والنجاح".

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وذكرت وكالة "بلومبرج"، في وقت سابق من اليوم، أن تعيين عينت ياسر الرميان، رئيسًا لمجلس إدارة شركة النفط الوطنية "أرامكو"، سيأتي خلفًا لخالد الفالح.

وأشارت "بلومبرغ" إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تحت إشراف، ياسر الرميان، تحول إلى أحد أكبر صناديق الاستثمار في المشاريع الناشئة في مجال التكنولوجيا على النطاق العالمي، حيث يمتلك الصندوق حصصا في الشركات مثل "تسلا" و"أوبر تكنولوجيز" وغيرهما.

وتخطط شركة "أرامكو" لطرح 5% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، وفقا للخطة التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان في 2016. ومن المتوقع أن يتم الاكتتاب العام الأولي في 2021 أو 2022، حسب مختلف المصادر.