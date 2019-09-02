جامعة العريش: افتتاح أكبر مشروع استزراع سمكي بشمال سيناء أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

صرح الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، اليوم الاثنين، أن الجامعة تستعد لافتتاح أكبر مشروع استزراع سمكي في شمال سيناء خلال احتفالات سيناء بأعياد نصر أكتوبر.

وأوضح أن مشروع الاستزراع السمكي يضم 20 حوضًا للأسماك، على مساحة 10 أفدنة، ويعتمد على مياه الآبار العذبة في تربية الأسماك، وتغذية الأحواض.

وأضاف "النادي" أن المرحلة الأولى من المشروع، انتهت بالفعل، لافتًا إلى أن المشروع يضم أكبر مركز تدريب إنتاجي للاستزراع السمكي، على أن يتم تدريب الطلاب في كليتي الاستزراع المائي والمصائد البحرية والعلوم الزراعية البيئية، كما يُعمم التدريب على شباب الخريجين وباقي كليات الجامعة والمزارعين وجميع الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي.