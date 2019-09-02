وصول مساعدات "اليونيسيف" الدراسية إلى شمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:
أعلن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن وصول الدفعة الأولى من الأجهزة والمعدات المقدمة من مكتب الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، والتي تضمنت أدوات علمية وفنية ورياضية لدعم المدراس الابتدائية، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.
وطالب المحافظ مديري المدراس المتخصصة بتعظيم الاستفادة من تلك المعدات والأجهزة في دعم الأنشطة التعليمية وتشجيع المواهب وسرعة الاستفادة منها مع حلول العام الدراسي الجديد.
ووجه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على المدراس، للفحص وتقييم مدى جاهزية كل مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث تجهيز الفصول الدراسية وغرف الأنشطة والمعامل وغيرها من الترتيبات.
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