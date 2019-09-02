سوريا تؤيد عملية حزب الله ضد دورية للاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (أ ش أ)

أعربت سوريا عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، وجددت وقوفها الكامل مع المقاومة جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم /الإثنين/، قوله إن الجمهورية العربية السورية تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني والتي تشكل رداً على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية.

وأضاف المصدر إن الجمهورية العربية السورية تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة والتي من شأنها تصعيد أجواء التوتر وجر المنطقة إلى الفوضى.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت أمس تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان ومقتل وإصابة من فيها.