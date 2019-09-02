الدكتورة جوخة الحارثي أول عربية تفوز بجائزة انترناشيونال مان بوكر العالمية

أقامت دار "هنَّ" للنشر ندوة حوارية احتفاء برواية الكاتبة العمانية الدكتورة جوخة الحارثي " سيدات القمر " الفائزة بجائزة انترناشيونال مان بوكر العالمية .

شهد الاحتفالية وفد من سفارة سلطنة عمان يضم : المستشار نصر بن حمود العبري المستشار الإعلامي، وبدر بن هلال البوسعيدي نائب المندوب الدائم للسلطنة لدي جامعة الدول العربية، وعلي بن عبد الله البيماني مدير الشئون الإدارية والمالية.

.ومن مصر حضرها لفيف من الأدباء والمبدعين والإعلاميين .

كانت الروائية العمانية الدكتورة جوخة بنت محمد الحارثية قد فازت في شهر مايو الماضي بجائزة "انترناشيونال مان بوكر" البريطانية المرموقة، عن روايتها سيدات القمر، والتي تتحدث فيها عن مرحلة مهمة من تاريخ سلطنة عُمان.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب أو

كاتبة خليجية او عربية بهذه الجائزة التي تنافست عليها هذا العام ستة أعمال صادرة بلغاتها الأصلية وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، وصدرت في بريطانيا.

تفوقت الكاتبة العمانية، 41 عاما، على 5 منافسين اقوياء ضمتهم القائمة القصيرة للجائزة، من فرنسا وألمانيا وبولندا وكولومبيا .وتعد مان بوكر جائزة دولية تأسست في المملكة المتحدة رسميا في عام 2005،و تمنح كل سنتين إلى كاتب مرموق من أي جنسية عن عمل يكون قد نشره باللغة الإنجليزية أو قام بترجمته إليها .

كتبت الروائية العمانية من قبل مجموعتين من الروايات القصيرة وكتابان للأطفال وثلاث روايات باللغة العربية، وفازت روايتها"نارنجة"بجائزة السلطان قابوس للثقافة

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والفنون والآداب- 2016.

و قد درست الشعر العربي الكلاسيكي في جامعة إدنبرة باستكلندا. وتعمل حاليا استاذة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية ، في جامعة السلطان قابوس.

قالت لجنة تحكيم الجائزة في حيثيات قرارها، إن الرواية ذات نظرة ثاقبة خيالية وغنية وشاعرية، حيث تدور أحداث "سيدات القمر"

وقال المحكمون في بيان لهم الرواية منظمة ومبنية بأناقة وهي تحكي عن فترة زمنية داخل أسرة واحدة. وقالت رئيسة لجنة التحكيم بيتاني هيوز، إن الرواية أظهرت فنا حساسا وجوانب مهمة من تاريخنا المشترك".

وأضافت إن الأسلوب يسمو بمهارة فوق العبارات المبتذلة ووصفت صحيفة الغارديان الرواية بأنها تقدم "لمحة عن ثقافة غير معروفة نسبيا في الغرب"، بينما قالت صحيفة ذي ناشيونال إنها تشير إلى "ظهور موهبة أدبية كبرى".

ووصفت الرواية بأنها إنجاز قوي ومنسوجة بحرفية وبها خيال عميق.

سيدات القمر ثلاث شقيقات في قرية "العوافي" بعُمان. ميّا ،وأسماء ، وهولة . هؤلاء النساء الثلاث وأسرهن كن شاهدات على تطور عمان .