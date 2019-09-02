احتفالات متتابعة في سلطنة عُمان بالعام الهجري الجديد

احتفلت سلطنة عُمان باستقبال العام الهجري الجديد، ومن جانبها نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية احتفالية رسمية بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .
تضمَّن الحفل تقديم قصيدة شعرية وعرضًا مرئيًّا عنوانه "هجرة الهداية" تناول سيرة هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة من مكة إلىالمدينة، و تضمن الحفل تقدم فقرات إنشادية.
يأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تُشارك بها السلطنة العالم الإسلامي احتفالاته بهدف ترسيخ أهمية مثل هذه المناسبات في عقول المسلمين وترك الأثر العميق فيهم من حيث استيعاب الدروس والعظات التي تستدعيالوقوف والتأمل والاعتبار بها وأخذ الزاد الروحي والمعنوي وسط ما تعاني منه الأمة من أحداث وتغيرات وفُرقة مع إسقاط هذه الدروس على الواقع.
رعى المناسبة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العُليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.وألقى الدكتور سالم بن هلال الخروصي مستشار وزير الأوقاف للوعظ والإرشاد كلمة سلط الضوء من خلالها على القيم والمبادئ والمعاني الجليلة لهذه المناسبة العظيمة الخالدة.
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