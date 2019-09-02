سلطنة عمان تشارك في المنتدى الكشفي العربي الرابع بشرم الشيخ

تشارك سلطنة عمان ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في أعمال المنتدى الكشفي العربي الرابعللشباب الذي يستضيفه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات بمصر، بالتعاون مع المنظمتين الكشفيتين العربية والعالمية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار (تنمية واستدامة)، والذي تم افتتاحه اليوم الاثنين ويستمر حتى الخامس من سبتمبر بمشاركة 15 دولة عربية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المنتدى الكشفي العربي الرابع
وسيقدم جوالة السلطنة تجربتهم في مجال تفعيل دور الشباب وتوصيات المنتدى الكشفي العماني الثاني للشباب، ومن المقرر أن يصدر عن المنتدى إعلان شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي حيث يعرض دور الشباب في مجتمعاتهم وسبل تنمية قدراتهم من خلال أنشطة الكشافة.
يذكر أن المنتدى الكشفي للشباب هو الحدث الكشفي الشبابي الأهم الذي يصاحب انعقاد المؤتمرات الكشفية العربية، وقد عقدت النسخة الأولى منه بالسودان عام 2010، وعقدت النسخة الثانية بالجزائر عام 2013، فيما استضافة السلطنة النسخة الثالثة عام 2016.
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