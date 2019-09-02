5 قتلى في هجوم على محطة حافلات وسط المكسيك

قتل خمسة أشخاص، اليوم الإثنين، في ولاية موريلوس بوسط المكسيك بالرصاص خلال هجوم استهدف محطة حافلات خاصة.

وقالت متحدثة باسم هيئة الادعاء إن شخصاً واحداً أصيب في الهجوم.

ولم تعرف، حتى الآن، أي معلومات بشأن منفذي الهجوم الذين لاذوا بالفرار.

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وأفادت صحيفة "دياريو دي موريلوس" اليومية بأن الخمسة تم استهدافهم أثناء الصعود على متن حافلة في محطة حافلات تابعة لشركة "إيستريلا دي أورو" في بلدة سورنافاكا التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوب العاصمة مكسيكو سيتي.

تعاني المكسيك من ارتفاع معدلات العنف المرتبط بأعمال الجريمة المنظمة وكارتلات المخدرات.

وشهدت البلاد أكثر من 20 ألف جريمة قتل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.