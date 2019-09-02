مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً بالضفة

نفذ مستوطنون، اليوم الإثنين، جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة.

وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب بأن نحو 102 مستوطنين اقتحموا ساحات الأقصى وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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على صعيد متصل، اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي 19 فلسطينياً من محافظات الضّفة الغربية المحتلة بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

من جهة أخرى، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن أكثر من 200 أسير في معتقل "ريمون" الإسرائيلي شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين الأوضاع الحياتية للأسيرات القابعات في معتقل "الدامون" الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.