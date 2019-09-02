قاطعت نقابات المحامين في أنحاء تركيا مراسم افتتاح السنة القضائية، اليوم الإثنين، في القصر الرئاسي، احتجاجاً على حضور الرئيس رجب طيب أردوغان لها.
وأعربت تلك النقابات عن انتقادها لحكم القانون في البلاد.
وذكرت صحيفة "جمهورييت" أن 52 من بين 79 نقابة محامين إقليمية رفضت الدعوة التي وجهتها محكمة الاستئناف العليا، بمناسبة بدء السنة القضائية.
وقالت نقابة المحامين في العاصمة أنقرة، خلال تجمع حضره العشرات من المحامين،" تم إبادة الحقوق الأساسية والحريات في تركيا، خاصة حرية التعبير".
اقرأ أيضاً... نورديك مونيتور: أردوغان يتحايل على العقوبات الأميركية ضد إيران
يذكر أن أردوغان أصبح، العام الماضي، أول رئيس لتركيا يتمتع بصلاحيات واسعة بعد أن عدل الدستور من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. وتشمل صلاحياته اختيار أعضاء مجلس القضاة وممثلي الادعاء، المسؤول عن اختيار التعيينات القضائية.
ويقول المحامون والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان إن الحكومة التركية تقمع معارضيها عبر ملاحقتهم قضائياً.
كانت هذه تفاصيل خبر محامون أتراك يقاطعون مراسم بدء السنة القضائية احتجاجاً على اردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.