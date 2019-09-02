أميركا تخلي سواحلها مع تقدم إعصار "دوريان"

لا زالت جزر الباهاماس رازحة تحت الإعصار دوريان، اليوم الاثنين، مع أمطار غزيرة ورياح وصلت لسرعة 300 كلم في الساعة لم يسبق أن شهدها الأرخبيل الكاريبي، فيما يواصل الإعصار تقدّمه نحو الولايات المتحدة.

وأمرت السلطات في الولايات المتحدة إجلاء وقائياً لمئات الآلاف من السكان في المناطق الساحلية.

وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ"الكارثي" منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب باهاماس الأرخبيل المؤلف من نحو 700 جزيرة.

وأعلن رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي هيوبرت مينيس "نحن نواجه إعصاراً...لم تشهد الباهاماس مثله من قبل في تاريخها"، مضيفاً "هذا ربما اليوم الأكثر حزناً في حياتي".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على موقع صحيفة "تريبون 242" المحلية أمواجاً هائلة وصل ارتفاعها حتى أسطح المنازل الخشبية، وبدت القوارب المقلوبة طافية على سطح مياه موحلة وسط أغصان الأشجار وألواح خشبية وحطام.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي، فالإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935، مثيراً التخوف من مشاهد دمار. ولم يسجل وقوع ضحايا حتى فجر الاثنين.

وقالت ياسمين ريغبي التي تعيش في فريبورت في جزيرة غراند باهاما، "لا يزال الناس تحت وقع صدمة الإعصار ماثيو (عام 2016) لكن هذا أسوأ".

وعند الساعة الخامسة ت غ الاثنين، كانت عين الإعصار تقع على بعد 60 كلم من فريبورت، وتتقدم بسرعة خفيفة نحو الغرب، كما أكد مركز الأعاصير الوطني الذي حضّ السكان على البقاء مختبئين.

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وأصدر المركز تحذيراً للسكان جاء فيه "لا تخرجوا من ملاجئكم خلال عبور عين الإعصار، لأن الرياح ستزداد شدتها بشكل سريع من الجانب المقابل".

وفي تقييم أولي للأضرار قام به الاتحاد الدولي للصليب الأحمر الدولي والسلطات المحلية، فقد تضرر أو تدمر نحو 13 ألف مبنى في الباهاماس جراء الإعصار.

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وقال مدير مركز عمليات الطوارئ في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر في جنيف سون بالو "ليس لدينا حتى الآن صورة كاملة عما جرى، لكن من الواضح أثر الإعصار دوريان كان كارثياً".

وبعد الباهاماس، من المتوقع أن يقترب الإعصار من ساحل فلوريدا (شمال شرق الولايات المتحدة)، مساء الاثنين والثلاثاء، لكن من الصعب التنبؤ بالقوة التي سيضرب بها الولاية.

وأمرت السلطات أيضاً بإجلاء إلزامي في المناطق الساحلية في مقاطعات بالم بيتش ومارتن في فلوريدا، وفي ست مقاطعات في جورجيا.

ورغم مشاعر الارتياح بين السكان في ميامي، لكنهم يبقون حذرين، وقامت سلطات المدينة بتوزيع أكياس رمل للتصدي لفيضانات محتملة.