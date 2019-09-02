كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا: 4 .6 مليون نسمة يحق لهم التصويت فى الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت وزارة الداخلية النمساوية من حصر عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي تعقد يوم 29 سبتمبر الجاري حيث بلغ تعدادهم نحو 6 ملايين و400 ألف ناخب.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم الاثنين إنه تم إرسال العدد النهائي للناخبين المؤهلين لانتخابات المجلس الوطني "البرلمان" 2019 إلى الهيئة الانتخابية الاتحادية مع بيان تفصيلي لعدد الناخبين في كل محافظة من محافظات النمسا التسع.

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وأشار البيان إلى أن أعلى عدد للناخبين المؤهلين جاء في محافظة النمسا السفلى بتعداد مليون و292 ألف نسمة يليها العاصمة فيينا بتعداد مليون و149 ألف نسمة ثم النمسا العليا مليون و104 آلاف ناخب والبقية موزعة على محافظات بورجنلاند وكارينثيا وسالزبورج وستيريا وتيرول وفورارلبرج.

ونوه البيان إلى إعداد وزارة الداخلية دورتين بالتعاون مع أكاديمية الأمن للأشخاص الذين سوف يعملون في مراكز الاقتراع وكذلك مراقبي الانتخابات في موضوعات تتعلق بتقييم صحة أو بطلان أوراق الاقتراع ومتابعة العملية الانتخابية.