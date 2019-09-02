كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إنها تشعر بالقلق والحيرة من الغارة الجوية الأخيرة لواشنطن في إدلب السورية، حيث انتقدت هذه الخطوة ووصفتها بأنها "غير متسقة" و "متناقضة".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "الخطوات غير المتناسقة والمتناقضة التي تتخذها الولايات المتحدة في إدلب لا يسعها إلا أن تسبب حيرة وقلقًا. من ناحية، يدعو ممثلو الولايات المتحدة ... إلى وقف التصعيد في إدلب ... من ناحية أخرى، يقومون بغارة جوية، مما يؤدي إلى غارة جوية. في ضرر وضحايا واسعين النطاق".

وأوضحت موسكو، أنها تتوقع أن تأخذ الأمم المتحدة عواقب الغارة الجوية في الاعتبار عند إعداد التقارير حول الوضع في سوريا، وكذلك لإطلاع أعضاء مجلس الأمن الدولي على "عواقب المدنيين والبنية التحتية المدنية" والتحقق من الضربة الجوية. والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة، أنه على الرغم من أن الغارة وضعت وقف إطلاق النار تحت التهديد، إلا أن تعليق الحملات العسكرية لا يزال ساري المفعول.

وقصفت القوات الأمريكية يوم السبت الماضي، ما وصفته بأنه من مواقع قادة تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال إدلب.

وجاءت الغارة في نفس اليوم الذي دخل فيه وقف جديد لإطلاق النار حيز التنفيذ في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، انتهكت واشنطن اتفاقية وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد السورية بشن هجوم عليها دون إبلاغ ضامني وقف إطلاق النار، أي روسيا وتركيا.

وأسفر الهجوم عن وقوع عدد غير محدد من الإصابات والأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية، قولها، إن الولايات المتحدة لم تحذر روسيا ولا تركيا بشأن الضربات.

وأضافت: "أن الطائرات الحربية الروسية والسورية لم تنفذ غارات في المنطقة مؤخرًا".

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وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة: "إن قوات الحكومة السورية ستنفذ وقف إطلاق النار من جانب واحد في منطقة التصعيد في منطقة إدلب صباح يوم السبت.

بينما صرحت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع (البنتاجون) في وقتٍ سابق: "أن قوات أمريكية وجهت ضربة لمنشأة تابعة لتنظيم القاعدة شمالي إدلب في سوريا السبت في هجوم استهدف قيادة التنظيم.

وقال إيرل براون مسؤول العمليات الإعلامية بالقيادة المركزية في بيان بهذا الشأن: "استهدفت العملية قادة تنظيم القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".

وكانت التقارير الواردة من سوريا في وقت سابق قد أفادت بمقتل أكثر من 40 مقاتلا ينتمون لجماعة جهادية جراء هجوم صاروخي على محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة شمال البلاد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض ومقره بريطانيا: "أن الهجوم استهدف فصيل "حراس الدين"، الذي يعتقد بأنه على صلة بتنظيم القاعدة.

وألن مراقب حرب سوري أنه توقفت الغارات الجوية الحكومية وهجمات المدفعية في أعقاب وقف إطلاق النار من جانب واحد، وقبل الغارة الأمريكية، في محافظة إدلب الشمالية الغربية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا إنه لم يسجل أي غارات جوية منذ أن نفذت القوات الحكومية وقف إطلاق النار بعد منتصف ليل السبت.

يجلب وقف إطلاق النار مهلة مؤقتة بعد هجوم ساحق شنته القوات السورية في آخر معاقل المتمردين المتبقية في البلاد.

بدأ الهجوم في 30 أبريل واشتد في الأسابيع الأخيرة، مما أجبر مئات الآلاف على الفرار، ونزح الكثير منهم بالفعل.

استمر وقف إطلاق نار مماثل في بداية الشهر بضعة أيام، وبعد ذلك استأنفت الحكومة الهجوم واستولت القوات على جميع البلدات والقرى التي يسيطر عليها المتمردون في محافظة حماة القريبة.