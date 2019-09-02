كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأممي : الجامعة جزء من الحل السياسي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن ليبيا عضو مهم في الجامعة العربية، مؤكدا على ضرورة أن تكون الجامعة منخرطة في البحث عن الية الحل السياسي دائم للازمة الليبية.

وقال سلامة في تصريحات للصحافيين عقب لقاء الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم ال‘ثنين، إنه من الضروري إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى ليبيا ليعديها إلى مكانها الطبيعي بين اشقائها العرب.

واتفق سلامة وأبو الغيط على أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور في خفض التصعيد الميداني تمهيداً للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار وبما يسمح بالعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتبار أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية.

من جانبه، أكد أبو الغيط موقف الجامعة العربية الثابت الرافض لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي، وجدد التزام الجامعة بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية ومرافقة الأشقاء الليبيين للتوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.

وتناول اللقاء المقترحات التي تقدم بها غسان سلامة أمام مجلس الأمن يوم 29 يوليو الماضي لحلحلة الأزمة الليبية، وخاصة فيما يتصل بالاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن تنظيم اجتماع دولي رفيع المستوى يضم الدول المعنية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بالشأن الليبي للخروج برؤية دولية موحدة حول سبل وترتيبات وقف إطلاق النار حول طرابلس واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية.