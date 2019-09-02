مظاهرات هونغ كونغ تحولت لأعمال عنف شديدة

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوان اليوم الإثنين، إن "الأحداث التي تشهدها هونغ كونغ تجاوزت بالكامل نطاق حرية المظاهرات، وتحولت لأعمال عنف شديدة".

وأضاف أن "المظاهرات الأخيرة تحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ، وتهدد سلامة المدنيين، وتهدد بقوة مبدأ دولة واحدة ونظامان".

وأوضح أن بكين تدعم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في حكمها وفقاً للقانون، وتدعم شرطة المدينة في جهودها لاستعادة النظام.

وتشهد هونغ كونغ منذ 3 أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون، تم تعليقه الآن، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى السلطات في بكين.

وهدد الطلاب بمزيد من الخطوات الاحتجاجية في حال لم تستجب الحكومة بالشكل الكافي لمطالب المحتجين الخمسة ومن بينها إلغاء مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، وفتح تحقيق في انتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات.

وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.

ويقول العديد من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، خصوصا منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ للحكم.