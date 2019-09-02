منع اصطياد الثدييات والسلاحف البحرية لمدة 10 سنوات.. القرار نشر في الجريدة الرسمية

بصدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، دخل قرار المنع المؤقت لصيد الثدييات، والسلاحف البحرية في المياه البحرية المغربية حيز التنفيذ.

واتخذ القرار، الذي سيمتد العمل به لـ10 سنوات، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد، واستشارة غرف الصيد البحري.

وينص القرار على أنه استثناء يمكن الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري برصد، وصيد الأصناف المذكورة من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.

ويحدد الترخيص أماكن الصيد، ومدته، ومعدات الصيد، وكميات الأصناف المرخص بأخذها.

ويؤكد القرار أنه في حالة ما تم اصطياد عينة من الأصناف البحرية المذكورة، وجب إعادتها فورا إلى البحر.