إسبانيا تفكك شبكة بريطانية لتهريب المخدرات بين السواحل المغربية ومالقا

تمكنت شبكة متخصصة في تهريب المخدرات، تتكون من مواطنين بريطانيين، من تهريب كمية كبيرة من المخدرات على متن قارب انتقل من السواحل المغربية نحو ساحل مدينة ماربيا.

وألقت الشرطة الإسبانية، أخيرا، القبض على أغلب أفراد الشبكة، التي تنشط في إقليم مالقا الإسباني.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من اعتقال أربعة بريطانيين من أفراد الشبكة، وتم حجز 51 عبوة، تضم حوالي 1500 كيلوغرام من المخدرات، وتم، أيضا، حجز ما مجموعه 100 ألف أورو.

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وفي الأسبوع الماضي، أعلن أن فرقة الحرس المدني الإسباني فككت شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات بين المغرب وإسبانيا، بعد عمليات رصد، ومتابعة، استمرت لما يزيد عن سنة.

ونقلت مصادر إعلامية أن عناصر الشبكة، جلبت حوالي 50 ألف كيلوغرام من الحشيش إلى التراب الإسباني عبر مياه نهر الوادي الكبير، الذي يشق مدينة إشبيلية الجنوبية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه يتم نقل الممنوعات في قوارب مطاطية مزودة بمحركات قوية عبر مياه مضيق جبل طارق.