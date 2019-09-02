حزب الله يبث توثيقًا لـ"عملية أفيفيم"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشر حزب الله مساء اليوم، الإثنين، شريطًا مصورًا يوثق "عملية أفيفيم" التي استهدف خلالها مركبة عسكرية إسرائيلية، بصاروخين مضادين للمدرعات من طراز "كورنيت" من الجنوب اللبناني.

وأظهرت لقطات الفيديو الذي بث عبر قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لحزب الله، مركبة مدنية تسير على طريق قرب الموقع العسكري الإسرائيلي "أفيفيم"، وبعد لحظات مرت على إثرها مركبة عسكرية إسرائيلية من طراز "وولف".

ويظهر الفيديو مشهدًا واسعًا للمنطقة الحدودية، في مشهد توضيحي للمواقع التي يرصدها الحزب من المناطق الحدودية، ثم الآلية العسكرية "وولف" تتحرك على طريق قرب منطقة "أفيفيم"، بحسب صوت علّق على الفيديو.

بعدها، تطلق قاذفة صاروخًا يصيب الآلية التي تنفجر ويتصاعد منها الدخان. ويقول المعلّق "ينطلق الصاروخ الأول من طراز كورنيت نحو الهدف ومن نقطة رماية أخرى صاروخ ثان لتأكيد تدمير الهدف".

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وأشار المعلق إلى أن الهدف كان يبعد كيلومترا ونصف الكيلومتر عن خط الحدود وأربعة كيلومترات عن "نقطة الرماية الأولى".

وأوضح الفيديو من خلال لقطات جوية موقع الموقع العسكري "أفيفيم"، وأفاد المعلق بأن "الثكنة العسكرية أفيفيم هي عبارة عن مقر عسكري معني بإدارة وتشغيل قطاع حدودية مع لبنان، تحديدا القسم الشرقي من اللواء الغربي التابع لفرقة الجليل".

وأضاف المعلق أن القاعدة "يشغلها 100 ضابط وجندي من الوحدات النخبوية في جيش الاحتلال"، فيما شدد على أنه "في أيام انتظار رد المقاومة فإن القاعدة كانت خالية تماما".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ثبت دمىً في الآليات العسكرية المتواجدة في القاعدة بغية تضليل حزب الله، لكن ذلك لم يفلح. وتابع أن "الاحتلال ركن آليتين عسكريتين أمام القاعدة كأهداف وهمية للمقاومة".