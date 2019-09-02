وزير الخارجية: سنبحث مع ابو الغيط غداً الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، أنه سيبحث مع الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط غداً، الاعتداءات الأخيرة على دول المنطقة.
وأضاف أن "المباحثات ستشمل الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب الأسبوع المقبل في مقر الجامعة برئاسة العراق، وبحث التطورات في المنطقة العربية، وسبل خفض حدة التوترات في منطقة الخليج، فضلاً عن الاعتداءات الاخيرة على دول المنطقة".
وكانت مصادر صحفية قد كشفت في وقت سابق، عن زيارة مرتقبة للأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط إلى العراق، الثلاثاء.
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