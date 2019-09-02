حبس جنرالين بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم ببوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة عسكرية في بوركينا فاسو، الإثنين، بسجن الجنرال غيلبيرت ديندري 20 عاما ، و10 سنوات نافذة أيضاً على الجنرال جبريل باسولي، بتهمة المحاولة الانقلابية على نظام الحكم عام 2015.

وأدين ديندري، المعروف بالذراع اليمنى للرئيس السابق بليز كومباوري، بتهمة "مهاجمة أمن الدولة والقتل"، فيما أدين الجنرال باسولي، وزير الخارجية في عهد كومباوري بتهمة "الخيانة".

ويأتي النطق بالحكم على الجنرالين، اللذين يوصفان بأنهما "العقل المدبر" للمحاولة الانقلابية سبتمبر/أيلول 2015، بعد جلسات قضائية استمرت 19 شهرا.

وكانت بوركينافاسو، شهدت محاولة انقلاب على نظام المرحلة الانتقالية، التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بكومباوري، قتل فيها 14 شخصا، وأصيب 270 آخرون بجروح.