"الحرية والتغيير" بالسودان: إعلان تشكيل الحكومة خلال أسبوع

أول اجتماع للمجلس السيادي في السودان برئاسة البرهان

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير في السودان أيمن خالد، الإثنين، إن إعلان التشكيل الوزاري الجديد من المحتمل أن يكون خلال أسبوع.

وأضاف خالد في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية، أن هناك مشاورات تجرى منذ أكثر من أسبوع بين مكونات قوى الحرية ورئيس الوزراء والمكون العسكري بالمجلس السيادي للتوافق على التشكيل الوزاري.

وأكد أن الاجتماع الثلاثي لمكونات قوى الحرية والتغيير سيناقش قوائم الترشيحات للحقائب الوزارية بالحكومة الانتقالية السودانية.

وتابع القيادي بقوى الحرية والتغيير : "يشمل الاجتماع التنسيقية ولجنة الترشيحات للوصول للقائمة النهائية التي ستقدم لرئيس الوزراء للاختيار النهائي".

وكان من المنتظر تشكيل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لكن التباينات بين قوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء والمكون العسكري أدت لتأخير الإعلان.

وأشار أيمن خالد إلى أنه يأمل حسم الترشيحات بسلاسة للوصول لقائمة حقيقة تعبر عن جماهير الشعب السوداني، ووزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة الوطنية.

والسبت الماضيـ قالت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، إن الحرية والتغيير قررت أن تكون الحكومة الانتقالية مشكلة من 18 وزارة وعدد من المجالس العليا، منها للثقافة والإعلام والتعليم العالي حتى تكون رشيقة وغير مترهلة.

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وبحسب المصادر فإن قيادة قوى الحرية والتغيير حسمت 3 مرشحين لكل وزارة ليتم تسلمها إلى رئيس الوزراء لاختيار واحد منهم.

وجرى ترشيح عمر بشير ومحمد أحمد صديق لوزارة الخارجية، بينما يظل رئيس منظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين هو الأقرب لتولي المنصب.

فيما رشحت لوزارة المالية، الخبير الاقتصادي إبراهيم البدوي، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين البروفيسور حسن بشير، والأكاديمي محمد شيخون.

ويتنافس على حقيبة الطاقة والتعدين، بحسب قائمة الترشيحات، صالح ميرغني وعادل إبراهيم، وفضل أحمد أبو شوك.

ورشحت الحرية والتغيير لوزارة العدل نصر الدين عبدالباري، وعثمان محمد الحسن إلى جانب عضو اللجنة القانونية بالقوى "ابتسام سنهوري"، وهي الأقرب لتولي المنصب بعد تنازل القاضي السابق سيف الدولة حمدنا الله.

وبرز اسم القيادي بقوى الحرية والتغيير مدني عباس مدني، والأمين العام لجمعية حماية المستهلك السودانية ياسر ميرغني كمرشحين لتولى وزارة رئاسة مجلس الوزراء.

ويتنافس الصحفي فيصل محمد صالح "مرشحا عن كتلة نداء السودان" والصحفية درة قمبو على منصب رئيس المجلس الأعلى للثقافة والإعلام.

وفي مجلس التعليم العالي، يتنافس الدكتور هشام عمر النور وأحمد حسن الجاك وسامي شريف، أما وزارة التربية والتعليم فقد رشح لتوليها، محمد الأمين التوم، ومحمد إبراهيم والطاهر عبدالله قمر.

وأخيرا يتنافس على وزارة الشباب والرياضة، محمد جعفر قريش وماجد طلعت فريد وولاء البوشي.