البرلماني العربي يطالب بمعاقبة إسرائيل لتوسعها في الاستيطان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندد الاتحاد البرلماني العربي، الإثنين، بانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وممارساتها غير القانونية والمخالفة للأعراف الدولية على إثر توسعها في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
وطالب رئيس الاتحاد البرلماني عاطف الطراونة، في بيان صادر عنه، بمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها لإجبارها على الإذعان للقانون الدولي وأحكامه.
وقال الطراونة إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي في فرض السيادة اليهودية على جميع مستوطنات الضفة الغربية، تشكل عاملاً محرضاً يُنذر بمزيد من العنف، وتدلل على هوية إجرامية للمحتل.
واعتبر أن تلك التصريحات تقوض فرص السلام وتشكل خرقا واضحاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة القاضية بوقف الاستيطان.
وناشد الطراونة، دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية في مناهضة الظلم والاضطهاد ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
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