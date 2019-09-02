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رئيس وزراء باكستان يقول إنه لن يبادر باستخدام الأسلحة النووية وسط توتر مع الهند

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الاثنين إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية وذلك وسط توتر مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال خان في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد "نحن بلدان مسلحان نوويا. إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر. لن يكون هناك مطلقا (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولا".

 

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