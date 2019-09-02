شكرا لقرائتكم خبر عن خان: باكستان لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية ضد الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (إسلام اباد) قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم (الإثنين) إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية، وذلك وسط توتر مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال خان في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد:«نحن بلدان مسلحان نووياً. إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر. لن يكون هناك مطلقاً (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولاً».

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم (الإثنين) إن بلاده لن تبادر باستخدام الأسلحة النووية، وذلك وسط توتر مع الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للجزء الخاضع لسيطرتها من منطقة كشمير المتنازع عليها. وقال خان في كلمة أمام أفراد من طائفة السيخ بمدينة لاهور في شرق البلاد:«نحن بلدان مسلحان نووياً. إذا زاد التوتر، فقد يكون العالم في خطر. لن يكون هناك مطلقاً (استخدام للأسلحة النووية) من جانبنا أولاً».

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