شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الجزائري يدعو لإعلان موعد الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر) ذكر التلفزيون الجزائري أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعا اليوم (الإثنين) الهيئة الناخبة إلى إصدار إعلان رسمي يوم 15 سبتمبر بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال: «من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً». وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من إعلان الهيئة.

ذكر التلفزيون الجزائري أن قائد الجيش الجزائري أحمد قايد صالح دعا اليوم (الإثنين) الهيئة الناخبة إلى إصدار إعلان رسمي يوم 15 سبتمبر بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال: «من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً». وبموجب القانون الجزائري، يتعين إجراء الانتخابات خلال 90 يوماً من إعلان الهيئة.

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