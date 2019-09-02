شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: تكهنات متزايدة حول دعوة رئيس الوزراء للإنتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قالت صحيفة صن الريطانية اليوم (الإثنين) إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها. وأضافت الصحيفة إن جونسون قد يدعو في وقت قريب قد يكون بعد غدٍ (الأربعاء) لإجراء انتخابات، ويريد أن تُجري قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 17 اكتوبر.

قالت صحيفة صن الريطانية اليوم (الإثنين) إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها. وأضافت الصحيفة إن جونسون قد يدعو في وقت قريب قد يكون بعد غدٍ (الأربعاء) لإجراء انتخابات، ويريد أن تُجري قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي المقرر يوم 17 اكتوبر.

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