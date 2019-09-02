سورية: انفجارات عنيفة تهز مناطق سيطرة النظام بريف إدلب

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جدة - خالد شويل - واس (لندن) هزت انفجارات عنيفة اليوم (الإثنين) منطقة الخوين الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وشوهدت أعمدة الدخان في المنطقة وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها حتى اللحظة. وعلى صعيد متصل تشهد محاور التماس جنوب شرق إدلب استهدافات متقطعة بشكل متبادل بالقذائف، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة والفصائل والمعارضة من جهة أخرى.

هزت انفجارات عنيفة اليوم (الإثنين) منطقة الخوين الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وشوهدت أعمدة الدخان في المنطقة وفقاً لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما لم ترد معلومات عن طبيعة الانفجارات وأسبابها حتى اللحظة. وعلى صعيد متصل تشهد محاور التماس جنوب شرق إدلب استهدافات متقطعة بشكل متبادل بالقذائف، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة والفصائل والمعارضة من جهة أخرى.

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