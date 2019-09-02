شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بين واشنطن وطالبان يمهد للإنسحاب الأمريكي من أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كابول) قال مسؤولون أفغان إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم (الإثنين) مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحاباً تدريجياً للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان، مقابل التزام طالبان بعدم السماح للمسلحين باستخدام أراضي أفغانستان في التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

قال مسؤولون أفغان إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم (الإثنين) مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحاباً تدريجياً للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان، مقابل التزام طالبان بعدم السماح للمسلحين باستخدام أراضي أفغانستان في التخطيط لشن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق بين واشنطن وطالبان يمهد للإنسحاب الأمريكي من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.