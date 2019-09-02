شكرا لقرائتكم خبر عن هدوء حذر في الجنوب اللبناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم (الإثنين) عن أنّ الجنوب اللبناني عمومًا، ومنطقة مرجعيون على وجه التحديد، عاد إلى طبيعته إثر التوتر الأمني الذي عاشته المنطقة يوم أمس (الأحد). وأوضحت الوكالة أنّه في ظل حالة من الهدوء الحذر، وحركة ناشطة لأبناء المنطقة في تنقلاتهم وأشغالهم وأعمالهم، فإنّ دوريات الجيش اللبناني والقوّات الدولية «اليونيفل» المشتركة تجوب المناطق الحدودية وسط تحليق مروحي للأمم المتحدة، في وقت بقيت الدوريات الإسرائيلية غائبة عن الحدود وداخل البساتين المقابلة للحدود مع لبنان.

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم (الإثنين) عن أنّ الجنوب اللبناني عمومًا، ومنطقة مرجعيون على وجه التحديد، عاد إلى طبيعته إثر التوتر الأمني الذي عاشته المنطقة يوم أمس (الأحد). وأوضحت الوكالة أنّه في ظل حالة من الهدوء الحذر، وحركة ناشطة لأبناء المنطقة في تنقلاتهم وأشغالهم وأعمالهم، فإنّ دوريات الجيش اللبناني والقوّات الدولية «اليونيفل» المشتركة تجوب المناطق الحدودية وسط تحليق مروحي للأمم المتحدة، في وقت بقيت الدوريات الإسرائيلية غائبة عن الحدود وداخل البساتين المقابلة للحدود مع لبنان.

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