شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى صينية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين) أعلنت الصين اليوم (الإثنين) أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مشددة جديدة دخلت حيز التنفيذ أمس (الأحد) على المنتجات الصينية. وأفادت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن «الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة، وعملاً بقواعد منظمة التجارة العالمية، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة».

أعلنت الصين اليوم (الإثنين) أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مشددة جديدة دخلت حيز التنفيذ أمس (الأحد) على المنتجات الصينية. وأفادت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن «الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة، وعملاً بقواعد منظمة التجارة العالمية، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة».

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