شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى صينية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بكين)أعلنت الصين اليوم (الإثنين) أنها قدمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية رداً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية مشددة جديدة دخلت حيز التنفيذ أمس (الأحد) على المنتجات الصينية. وأفادت وزارة التجارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن «الصين مستاءة للغاية وتعارض ذلك بشدة، وعملاً بقواعد منظمة التجارة العالمية، ستحمي بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة».
كانت هذه تفاصيل خبر شكوى صينية إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.