الموجز
وضعت شركة فيس بوك،عدداً من الشروط والوائح الصرامة للدعاية السياسية، قبل عام من انتخابات الولايات المتحدة، وستطالب الذين يدفعون مقابل الإعلانات الانتخابية بمزيد من وسائل إثبات الهوية.
وتعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانتقادات حادة بعد انكشاف تورط عملاء من روسيا في حملة تضليل، ودفع مقابل إعلانات ممولة لإثارة مشاعر القلق السياسي في الولايات المتحدة أثناء انتخابات 2016، التي فاز بها الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وتضع فيس بوك بالفعل شروطاً تتطلب إثبات تعريف من الذين ينشطون في مجال الدعاية السياسية، لكن الشركة تعتزم المطالبة بمزيد من المعلومات عن هويات الممولين، عبر الموقع أو عبر إنستغرام، لمقاطع الصور، والفيديو.
ومن المقرر تفعيل هذه الشروط الجديدة اعتباراً من منتصف سبتمبر المقبل، وبعد شهر يفترض أن يلتزم المعلنون بها، إذا أرادوا ألا ترفض فيس بوك إعلاناتهم، بحسب الشركة.
وخضع الرئيس الأمريكي للتحقيق من خلال مدعي خاص في مزاعم حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، لصالح ترامب ضد المرشحة السابقة هيلاري كلينتون.
وخلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا نفذت خطة للتسلل الإلكتروني والدعاية لإثارة الخلاف داخل الولايات المتحدة والإضرار بالديمقراطية هيلاري كلينتون منافسة ترامب.
ووثق تحقيق مولر، الذي شهد إقرار عدد من مسؤولي حملة ترامب بالذنب وإدانة آخرين، اتصالات عديدة بين الروس وأفراد مقربين من الرئيس.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد محاولة روسيا توريط ترامب.. فيس بوك تشدد القيود على الدعاية السياسية قبل الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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