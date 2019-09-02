قالن: قمة ثلاثية حول سوريا ستعقد بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران في 16 أيلول

أعلن المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​ عن أن "قمة ثلاثية حول ​سوريا​ ستعقد بين زعماء ​تركيا​ و​روسيا​ و​إيران​، بالعاصمة ​أنقرة​، 16 أيلول"، معرباً عن "تطلع تركيا لتطبيق اتفاق إدلب المبرم العام المنصرم حرفيا".

ولفت إلى "زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى روسيا الأسبوع المنصرم، ولقائه نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​"، موضحاً أن "الجانبين بحثا بشكل مستفيض، الأحداث الجارية في إدلب في ذلك اللقاء".

وأشار إلى أنه "ستعقد قمة ثلاثية بين تركيا وروسيا وإيران برئاسة أردوغان، في أنقرة، في 16 الشهر الحالي"، لافتاً إلى "إننا نتطلع إلى تطبيق تفاهم إدلب المبرم العام الماضي حرفياً، وهذه هي الرسالة التي أبلغها فخامة رئيسنا إلى السيد بوتين، لأن إدلب باعتبارها إحدى مناطق خفض التصعيد، منطقة ذات حدود معينة، ينبغي تحقيق ​الأمن​ فيها، بضمانة تركيا وروسيا".

وشدد على "ضرورة وقف ​النظام السوري​ فوراً هجماته التي يقوم بها للسيطرة على مزيد من الأراضي، بحجة وجود عناصر إرهابية"، محذراً من أنه "لا مفر من وقوع مأساة انسانية في إدلب، حال مواصلة هجمات "النظام"، وأن اتفاق إدلب سيكون عرضة للانهيار، الأمر الذي لا ترغب به تركيا".