مسؤول ايراني: الصاروخ الحامل للقمر الصناعي انفجر جراء خطأ تقني

أعلن المتحدث باسم ​الحكومة الايرانية​ ​علي ربيعي​ ان "​انفجار​ الصاروخ الحامل للقمر الصناعي في منصة الاطلاق، الاسبوع الماضي كان قد وقع بسبب خطأ تقني"، مشيراً إلى أن "الانفجار وقع في منصة الاطلاق، ولم يتم نقل ​القمر​ الصناعي إلى المنصة بعد، كان هذا في مرحلة الاختبار ، وليس في عملية الاطلاق".

ولفت إلى أنه "في قواعد الاختبار لدينا مثل قاعدة سمنان ، عادة ما يتم إجراء هذه الاختبارات، ونرى نفس الشيء في ​العالم​ ، وحتى الدول المتقدمة تحدث فيها مثل الانفجارات العنيفة"، مشيراً إلى أنه "لحسن الحظ ، لم يُقتل أحد ولم نواجه أي مشكلة من ناحية الارواح".

واوضح أن "هذا الحادث كان خطأ تقنيا ويتفق الخبراء على ذلك والأمر واضح"، مشيراً إلى أنه "كان هناك أساسا تحليلين للخبر، التحليل الأول هو أنهم كانوا قادرين على ​التجسس​ على مؤسساتنا ، وهو ما لم يوافق عليه أي من الخبراء ، وهذا نوع من سوء الاستغلال للخبر من اجل استعراض قدراتهم".