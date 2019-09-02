صحناوي يسلم منصب نائب رئيس التيار الوطني للشؤون السياسية لخريش: أشهد بإلتزامها وشجاعتها

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​نقولا صحناوي​ "أننا تمكنا من التفوق على كافة اللوائح في ​الانتخابات النيابية​ في دائرتي، وأخذنا أعلى عدد أصوات تفضيلية و4 مقاعد من اصل 8 منذ سنتين في ​الاشرفية​".

وفي كلمة له خلال اعلان برنامج عمل قيادة "​التيار الوطني الحر​" في قصر المؤتمرات – ضبية أوضح صحناوي أنه "فخر كبير لي أن أتبوأ منصب نائب رئيس التيار للشؤون السياسية بالمرحلة التاريخية التي قطعنا فيها"، مشيراً الى "أنني أشكر ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، ورئيس التيار ​جبران باسيل​ على ثقتهم، وأشكر رفاقي بالتيار لمساندتهم لي"، مشدداً على أنه "جاء الوقت للتفرغ للعمل النيابي في دائرتي، ومرتاح كثيرا لأسلم الأمانة للأستاذة مي خريش، التي تمرست بالعمل الحزبي بمكتب نائب الرئيس للشؤون السياسية".

ولفت الى أنه "لا يمكنني إلا إن إشهد بإلتزامها وشجاعتها، وأعتبرها قدوة لتشجيع ​المرأة​ للإنخراط في العمل السياسي، ليصبح نسبة النواب والوزراء والنساء المشاركة بالعمل السايسي أكبر، وأتمنى لها كل الخير والتوفيق".

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