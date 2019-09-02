NBN: تم الاتفاق بالاجتماع الاقتصادي على تشكيل هيئة طوارىء اقتصادية

علمت قناة الـ"NBN" أنه "تم الاتفاق في الاجتماع الاقتصادي الذي عقد في ​بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ومشاركة رؤساء الاحزاب والكتل النيابية على تشكيل هيئة طوارىء اقتصادية يدعوها رئيس الجمهورية ميشال عون عند الحاجة".

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