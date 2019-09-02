لفت رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في ​قصر بعبدا​ برئاسة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ إلى "إننا ادركنا صعوبة الاوضاع ولا بد من النظر الى النصف الملآن من الكوب"، مشيراً إلى أن "هناك تحفظ على بعض البنود لكن طلبنا من رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ طرح الامر على ​مجلس الوزراء​ لتحويلها الى افعال".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي بعد اللقاء الاقتصادي: ادركنا صعوبة الاوضاع ولا بد من النظر الى النصف الملآن من الكوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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