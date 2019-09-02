لفت رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في تصريح له بعد انتهاء الاجتماع المالي والاقتصادي الذي عقد في ​قصر بعبدا​ برئاسة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى انه "نظراً لخطورة الواقع كنا نتوقع اجراءات جذرية اكثر وهناك عناوين جميلة"، مؤكداً "إننا مع ​حكومة​ اختصاصيين لتدير هذه المرحلة ونحن تحفظنا على البيان الذي سيصدر وهو ليس على مستوى المرحلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل بعد اللقاء الاقتصادي: تحفظنا على البيان الذي سيصدر وهو ليس على مستوى المرحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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