قوى الأمن نشرت فيديو توعويا للاضاءة على الابتزاز عبر الانترنت

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نشرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عبر مواقعها على التواصل الاجتماعي، فيديو توعوي للإضاءة على تفاقم ظاهرة الابتزاز عبر الانترنت في المجتمع، أسهمت في انتاجه شركة صباح للانتاج وأخرجه دافيد اوريان، وذلك تتويجا لحملة "#ما_تتصور" التي أطلقتها منذ أسبوع.
وحذرت المديرية المواطنين من "تصوير أنفسهم بشكل غير لائق، ومشاركة الصور أو مقاطع الفيديو مع الآخرين، فيقعون ضحية ويتم استغلالهم والإساءة المباشرة لهم"، مذكرة بـ"عدم التردد في الإبلاغ فورا عن مثل هذه الحالات، بالتواصل مع شعبة العلاقات العامة عبر حسابات twitter، Facebook وعلى خدمة بلغ على الموقع الرسميwww.isf.gov.lb، أو الاتصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية على الرقم 293293/01 تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لأن عدم الإبلاغ يؤدي إلى تمادي المبتزين في جرائمهم وتكرارها".
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