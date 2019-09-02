“حرشتي” و “الصينية” .. وزارة التعليم تتبرأ من وجود هذه المصطلحات في المقررات الرسمية -صورة

بعد الجدل الكبير الذي أثاره إدخال مصطلحات من اللهجة العامية لمقررات التدريس الرسمية خلال العام الماضي، ومنها كلمة “بغرير”، يتداول نشطاء على شبكات التواضل الاجتماعي صور قالوا إنها لكتاب مدرسي تضم مصطلحات عامية.

الصور المنتشرة على نطاق واسع، والتي تضم صورة كتاب يضم فقرتين بعنوان “حرشتي” و”الصينية”، أخرج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن صمتها، لتوضيح حقيقة وجود هذه المصطلحات في الكتب المدرسية لهذا الموسم الدراسي.

وفي ذات السياق، قالت وزارة سعيد أمزازي اليوم الإثنين، إن بعض الأشخاص يتداولون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصفحة على أنها جزء من كتاب مدرسي وطني مقرر من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نافية نفيا قاطعا أن يتضمن أي من الكتب المدرسية المقررة صفحة بهذا الشكل أو بهذا المضمون.