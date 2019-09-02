تكسير السيارات وقاطرات طرامواي سلا.. مصدر أمني: تبادل للرشق بالحجارة بين الألتراس وتم توقيف ستة أشخاص

بعد ليلة رعب عاشها سكان وسط المدينة بسلا، نتيجة قيام أشخاص بتخريب سيارات وقاطرات الترامواي، نفت مصادر أمنية أن تكون الواقعة نتيجة لأفعال عصابة إجرامية.

وفي ذات السياق، كشف مصدر أمني اليوم الإثنين حقيقة ما وقع ليلة أمس في مدينة سلا، حيث أوضح أن مصالح الأمن الإقليمي بسلا أوقفت أمس الأحد فاتح شتنبر ستة مشتبه فيهم، من بينهم أربعة قاصرين، ينتمون إلى فصائل إلتراس مشجعي فرق كرة القدم بالرباط وسلا، وذلك لتورطهم في إلحاق خسائر مادية بثلاثة سيارات بحي الملاح الجديد بنفس المدينة، فضلا عن إلحاق خسائر مادية طفيفة بقاطرة ترامواي.

ويقول ذات المصدر، إن ما عاشته المدينة من رعب ليلة أمس، وقع على هامش احتفالات أحد فصائل الإلتراس بالذكرى السنوية لتأسيس النادي الرياضي بكل من مدينتي الرباط وسلا، وذلك بعد أن تبادل مجموعة من أعضائه الرشق بالحجارة مع أفراد فصيل منافس بحي الملاح الجديد بمدينة سلا، قبل أن تتدخل بعين المكان مجموعة من دوريات الشرطة من أجل توقيف المشتبه فيهم وإعادة فرض النظام العام بعين المكان.

ويضيف ذات المصدر، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت الحراسة النظرية، والمراقبة الشرطية بالنسبة للقاصرين، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة.