بشكل مفاجئ…المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل بسيف “ساموراي” يسلم نفسه لأمن طنجة

جرى تقديم المشتبه في ارتكابه لجريمة قتل بواسطة سيف “ساموراي” بمنطقة المجاهدين، بطنجة، السبت الماضي، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، حيث أمر بإيداعه إلى سجن طنجة 1، بعدما سلم نفسه إلى ولاية أمن طنجة، بشكل مفاجئ.

وبحسب المعلومات المتوفرة ل “اليوم24” فإن المشتبه فيه الملقب ب “الفاسي” توارى عن الأنظار لمدة أسبوعين قبل أن يقوم بتسليم نفسه إلى ولاية أمن طنجة نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي، وتقديمه بعد ذلك إلى وكيل الملك باستئنافية طنجة.

وكان شاب يلقب ب “جيمي” في عقده الثاني وينحدر من مدينة فاس، قد لقي مصرعه في شهر غشت الماضي بطنجة، فيما أصيب آخر ملقب بـ “بتبول” بجروح خطيرة على مستوى البطن، جرى نقله على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، بعد شجار دامي بسيوف “الساموراي” بالقرب من مجمع بلبشير المتواجد في منطقة المجاهدين.